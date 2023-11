Acquisti mai fatti di abbigliamento, scarpe e biglietti aerei: impiegato vede "polverizzare" 700 euro

Abbigliamento, scarpe, profumi e biglietti aerei d'andata e ritorno per la capitale. Ha visto polverizzare 700 euro, con cinque addebiti, l'agrigentino trentaduenne nuova vittima di una frode online.

L'impiegato ha ricevuto, nell'arco di pochi minuti, più Sms sul telefono cellulare. Messaggi trasmessi dalla app della sua banca per avvisarlo che gli addebiti erano andati a buon fine. Già al primo, l'agrigentino si è stranito. E al secondo, di fatto, si è allarmato. Lui non aveva fatto alcun acquisto online di recente, né aveva mai visitato quei siti esteri. Ha subito cercato di bloccare la carta di credito, ma il danno era ormai fatto. Per acquisti mai veramente fatti da lui in persona, ha perso ben 700 euro.

Il trentaduenne non ha potuto far altro che recarsi alla polizia e denunciare quanto gli era accaduto. Gli agenti, acquisendo anche informazioni bancarie, hanno avviato le indagini per provare ad identificare chi, chissà da quale parte del mondo, ha fatto sparire un bel gruzzoletto di soldi all'impiegato.