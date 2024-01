Quei 150 sindaci indagati, condannati o assolti per abuso d'ufficio: rievocato il "caso" Zambuto

Mentre sono in tanti, anzi tantissimi, coloro che, in queste ore, stanno commentando il via libera in commissione al Senato per l'eliminazione del reato di abuso d'ufficio contestata a sindaci e amministratori, è stato rievocato a livello nazionale - fra i tanti - anche il caso dell'ex sindaco di Agrigento Marco Zambuto.

Indagini e processi a carico degli amministratori, nel corso di questi anni, spesso sono terminati con archiviazioni o assoluzioni,

Un dossier diffuso dal partito di Azione, curato dal responsabile giustizia Enrico Costa, ha messo in risalto almeno 150 casi simili più o meno recenti. E uno di questi è proprio la vicenda dell'ex primo cittadino di Agrigento, Marco Zambuto: indagato per abuso d'ufficio, fece un passo indietro nel 2014 prima che scattasse la legge Severino. Poi, assolto, non poté più ricandidarsi perché secondo la legge regionale siciliana chi si dimette non si può ricandidare allo stesso incarico.

Nel mirino della contestazione dell'abuso d'ufficio, poi caduta per assoluzione o archiviazione, sono finiti i sindaci di grandi città come Torino, Milano e Parma, ma anche i governatori come quello lombardo Attilio Fontana, quello dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, e quello pugliese Michele Emiliano, oltre all'ex presidente del Lazio, Nicola Zingaretti, e l'ex della Sicilia, Rosario Crocetta. A Salerno l'allora primo cittadino Vincenzo De Luca, oggi governatore della Campania, fu assolto per la seconda volta nel 2021, anche in appello, sulla vicenda della costruzione della mega struttura 'Crescent': in primo grado il processo, partito nel 2014, durò quattro anni per 57 udienze.