Drusilla, Lello Analfino e Anna Tatangelo: l’estate sta finendo ma è un weekend che “esplode” di appuntamenti

Sabato sera con Drusilla al teatro Valle dei Templi oppure con Anna Tatangelo a Villaseta. Domani in piazzale Giglia, a San Leone, ci sarà il ritorno di Lello Analfino in concerto che presenterà il nuovo disco. Ed ancora 2 giorni, sabato e domenica, per chi ama il mondo dei supereroi, dei videogiochi, dei cartoni animati e di tutto il mondo “fantasy” al Palacongressi per la prima edizione di “Hymera Comics & Games”. Tra gli ospiti ci sarà anche Giorgio Vanni, autore delle celebri sigle dei cartoni animati "Dragon Ball" e "Pokèmon".

Insomma è l’ultimo weekend d’estate ma nella città dei templi si moltiplicano gli eventi per un intrattenimento a 360 gradi.

Drusilla Foer attende il suo pubblico sotto i templi illuminati questa sera, per proporre lo spettacolo, ormai collaudato, “Eleganzissima”. Si tratta del penultimo appuntamento del festival “Il mito nella Valle dei templi” prima del gran finale con Eros Ramazzotti il 17 e 18 settembre.

Sempre stasera c’è la seconda edizione di “SitaFest” in piazza Madonna della Catena a Villaseta. Sul palco la cover band "Dancing Queen" che introdurrà la super ospite Anna Tatangelo.

Domani, 11 settembre, è in programma "A due ruote sulla Costa del Mito" in collaborazione con il Vespa Club Pirandello di Porto Empedocle. Il raduno è previsto in piazza Madonna della Catena a Villaseta alle 8,30. Da lì, alle 10, partirà l'itinerario turistico lungo un tratto della Costa del Mito. Alle 12 il rientro in piazza dove si svolgerà la benedizione delle “Vespe”, delle moto, dei caschi e dei centauri in occasione della Festa dedicata alla Madonna della Catena. A seguire verrà offerto un rinfresco e sarà sorteggiato un gadget.

Sempre domani sera ci sarà poi Lello Analfino in piazzale Giglia a San Leone. Presenterà il suo nuovo album “Punto e a capo” uscito il 9 settembre. Con lui, come Analfino ha dichiarato in questi giorni, ci saranno tutti i musicisti al lui più cari, quelli che hanno contribuito in modo determinante alla sua “crescita artistica”.