Più di 10mila studenti italiani in gita alla Scala dei turchi, ma in collegamento streaming

Più di 10mila alunni degli istituti comprensivi di 450 città d’Italia hanno potuto visitare la Scala dei turchi di Realmonte rimanendo però in classe.

Lo potranno fare in "Cody Trip", con una gita scolastica virtuale. Il progetto è organizzato da "Digit srl", spinoff dell’Università di Urbino, in collaborazione con l’Università di Urbino e con Giunti Scuola. Il sindaco di Realmonte, Sabrina Lattuca, accompagnata dal professore Alessandro Bogliolo, ha fatto da cicerone in collegamento con i ragazzi.

"Un’ottima opportunità per far conoscere ai ragazzi - che oltre ad essere il presente sono il futuro della nostra terra la meravigliosa 'Marna bianca'. La Scala dei Turchi, che, recentemente, è stata inserita nell'elenco dei Geositi più importanti al Mondo, oltre ad essere candidata a diventare bene Unesco, è stata raggiunta dalle scuole di tutt'Italia che hanno avuto anche la possibilità di interagire con noi. Questa è la crescita che vogliamo per il nostro territorio, dove al centro ci sono le nuove generazioni, alle quali consegneremo il Futuro, dichiara il sindaco Sabrina Lattuca - con l'auspicio che possano, sempre più numerosi, venirci a trovare in presenza".