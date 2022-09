Drusilla o Anna Tantangelo? Soffia un Libeccio polemico dal teatro Valle dei Templi verso il Comune

Drusilla o Anna Tantangelo? Anna Tatangelo o Drusilla? Non è affatto un tormentone perché, per molti, la scelta è stata già fatta. Una coincidenza di date - sabato 10 settembre - che, nelle ultime ore, sta facendo soffiare un Libeccio di polemiche da valle verso monte: da piano San Gregorio dove sorge il teatro Valle dei Templi a piazza Pirandello dove s'alza maestoso palazzo dei Giganti.

"Gli eventi del festival 'Il mito' sono stati inseriti, senza che la fondazione abbia ricevuto alcun finanziamento, nel cartellone 'Destinazione Agrigento' di cui l'amministrazione comunale e distretto turistico Valle dei Templi vanno fieri. Hanno voluto fare bella figura e per carità ci può pure stare. Non ho mai detto nulla al riguardo - ha detto Enzo Bellavia, presidente della fondazione Teatro Valle dei Templi - . Ma il festival 'Il mito', il 10 settembre, ha calendarizzato, e da tempo naturalmente, lo spettacolo 'Eleganzissima' di Drusilla Foer che racconterà gli aneddoti tratti da una 'vita straordinaria', al confine tra il reale e il verosimile. Sabato 10 settembre, in contemporanea quindi, a Villaseta, ci sarà la cantante Anna Tatangelo. Non mi sembra - ha concluso, sospirando, Enzo Bellavia - il massimo del rispetto!".

Stoccata polemica, forse anche inevitabile, quella che arriva, fra capo e collo, agli amministratori comunali della città dei Templi. Appare scontato infatti che la contemporaneità dei due eventi - uno gratuito e l'altro a pagamento - non possa che andare a discapito di Drusilla Foer che, accompagnata al pianoforte da Loris di Leo e da Nico Gori al sax e clarinetto, interpreterà dal vivo canzoni attinte da un repertorio di autori estremamente vario che va da Brel/Battiato, Chaplin ed Amy Winehouse a Gaber, Jannacci, alternando momenti di sagace ironia ad altri più malinconici.