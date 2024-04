Agrigentini imbranati alla guida: raffica di bocciati nel 2023 all'esame per la patente B

Conseguire la patente B ad Agrigento non è così scontato. Secondo i dati del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti il 37% dei partecipanti agli esami per è stato bocciato. Fatali sono stati i quiz su segnaletica stradale e spie. Il dato generale parla del 35,6% dei siciliani che ha sostenuto l’esame di teoria, finito per essere inesorabilmente bocciato. Un dato comunque inferiore alla media nazionale che è del 39,9%.

Il focus sull'Isola

Tra le province, la percentuale più alta di bocciati alla teoria si registra a Caltanissetta (39,8%); seguono Siracusa (39,3%), appunto Agrigento (37,9%), Palermo (37,4%), Enna (35,1%), Trapani (33,9%), Catania (33,6%), Messina (32,5%) e Ragusa (31,2%). Ma non si tratta di una bocciatura completa, dato che il campione di cittadini siciliani ha risposto in media correttamente a 14 domande su 20. E c'è di più. Secondo un'analisi condotta da AutoScout24 ed Egaf edizioni, con il supporto di Confarca e Unasca, in base a una simulazione del test di teoria su patentati da oltre 5 anni, solo il 13,9% supererebbe di nuovo l’esame a pieno titolo, la maggior parte sarebbe “rimandata”.

La speranza è che tutti questi bocciati abbiano modo di approfondire le regole del codice della strada, per ottenere la patente al secondo tentativo, con la certezza di avere imparato qualcosa.