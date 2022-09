Lello Analfino torna a casa, a San Leone il debutto dell'album “Punto e a capo”

C'è grande attesa ad Agrigento per il concerto di Lello Analfino di domenica 11 settembre al piazzale Giglia di San Leone. Lo storico frontman dei "Tinturia” porterà sul palco le canzoni del suo nuovo album da solista “Punto e a capo” che è uscito ufficialmente oggi, venerdì 9 settembre. Si tratta di un progetto discografico che ha visto collaborare con l'artista agrigentino anche il noto musicista Mario Venuti. Gli eventi pubblici dell'estate agrigentina si chiudono dunque con il ritorno a casa di Lello Analfino e ci sarà da scommettere che, anche in questa occasione, il pubblico risponderà come sempre ha fatto.