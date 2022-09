Tutto pronto per Hymera Comics: tra gli ospiti anche Giorgio Vanni, l’autore delle sigle di Pokémon e Dragon Ball

Due giorni di attività per la prima edizione della fiera dedicata al mondo dei fumetti, dei supereroi, dei cosplayer, del mondo fantasy e dei giochi a 360 gradi. Numerosi artisti si avvicenderanno negli spazi interni ed esterni del Palacongressi al Villaggio Mosè

Ci sarà anche Giorgio Vanni alla prima edizione di “Hymera Comics & Games”, la fiera dedicata al mondo dei fumetti, dei supereroi, dei cosplayer, del mondo fantasy, dei giochi a 360 gradi. Lui è l’autore delle sigle dei cartoni animati più amati degli ultimi 20 anni: Pokémon e Dragon Ball, veri e propri brani iconici del genere.

Saranno due giorni intensi, sabato 10 e domenica 11 settembre, con numerosi artisti ed ospiti che si avvicenderanno negli spazi interni ed esterni del Palacongressi al Villaggio Mosè. Tra gli ospiti anche il disegnatore e vignettista Sergio Griminisi, Emiliano Santalucia, Ester Cardella, Pietro Di Gangi, Salvo Di Paola e Tumasuki&Reneè.

Ed ancora attività permanenti con 501ST Italica Garrison, Accademia di belle arti, Chronica Antiqua, Doppiaggio, Ghostbusters Sicilia, Gothcrop Cosplayer, Laberna Aps, La Fianna, La perla nera, Midichlorians Light Saber, Pretty Guardian Cafè, Ready Cosplay, Retrogame Arcade, Sat Agrigento Rangers e VR Lab Italia. Nell’area games si svolgeranno tornei di Yu-gi-oh mentre saranno disponibili numerose postazioni con simulatori di guida. Orari di apertura fiera: sabato 15-23; domenica 10-23.

Il programma

Sabato 10 settembre alle 16,30 è previsto il firma-copie dell’ultimo disco di Giorgio Vanni “The Gold Session”. L’artista incontrerà i suoi fan e poserà per le foto. Poi, alle 21,30, si esibirà in sala Concordia.

Alle 17,30 la conferenza di Salvo Di Paola. In serata i mini-concerti della band “Lemmerde” alle 21 e di Giorgio Vanni alle 21,30.

Domenica 11 settembre si riparte alle 11,30 con una serie di incontri che si susseguiranno in sala Zeus fino alle 16,30. Ci saranno Emiliano Santalucia, il duo di youtuber Playerinside, Freakshop e Ivo De Palma.

Spettacoli pomeridiani a partire dalle 17,30 con “Mad Dance Show: Anime Party!”, “Mermaid Melody Show” e con il Cosplay contest che vedrà Cristal Light, Taryn Cosplay, Hikari Pàstel e Manu Mindfreak (presenti anche di mattina alle 11 con il meet & greet).

In serata, alle 20,30, l’esibizione in sala Concordia della Disney tribute band “Zero to hero”.

“Hymera Comics & Games” è un progetto completamente nuovo che il gruppo “We are Comics” - composto da Luca Castronovo, Eleonora La Cascia, Alfonso Di Leo e Francesco Barbata, ragazzi che hanno già organizzato 3 edizioni dello “Sciacca Comics - promuove con la “Mario Pardo Produzioni”.

Questa fiera però, a differenza di Sciacca e di quelle finora viste ad Agrigento, conterà su allestimenti e proposte d’intrattenimento decisamente diversi, come si evince dal logo inedito realizzato dall’artista Sergio Criminisi che figura tra gli ospiti di punta della manifestazione.

Le modalità d’ingresso

- Ticket giornaliero € 10,00

- Ticket giornaliero incluso il mini live di Giorgio Vanni € 15,00

- Ticket giornaliero incluso il mini live di Giorgio Vanni "poltrona Gold" € 18,00 - Abbonamento per le due giornate € 14,00

- Abbonamento per le due giornate incluso il mini live di Giorgio Vanni € 20,00 - Abbonamento per le due giornate incluso il mini live di Giorgio Vanni "poltrona Gold" € 23,00.

Per i bambini al di sotto dei 120 cm l’Ingresso è Gratuito

Per gli adulti con età superiore a 50 anni il costo del ticket d’Ingresso sarà di € 3,00 Per gli adulti con età superiore a 65 anni il ticket d’Ingresso sarà gratuito.

Biglietti disponibili on line al seguente link:

https://www.mailticket.it/manifestazione/WF33/hymera-comicsgames? fbclid=IwAR1uutRJtNiZqrh2M70fWcwyHExhR-XdjwIh_ualF- DNc6oEwzL4-5q49To

Biglietterie fisiche ad Agrigento: Via Platone, 5 - Tel. 0922 25019 Via Imera, 29 - Tel. 0922 20500.