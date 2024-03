Giusy Buscemi torna in tv: prima puntata della fiction "Vanina, un vicequestore a Catania" su Canale 5

Giusy Buscemi torna in tv durante la settimana di Pasqua. Questa sera, mercoledì 27 marzo su Canale 5 alle 21,20, la prima puntata delle nuova serie tv che la vede protagonista: “Vanina - Un vicequestore a Catania”. Periodo di vacanza, tra l’altro, per l’attrice che è stata Miss Italia nel 2012. Ha infatti svelato che le trascorrerà nella “sua” Menfi. Le origini di Giusy Buscemi sono di Mazara del Vallo ma lei è cresciuta a Menfi dove ha anche frequentato il liceo scientifico prima di trasferirsi a Roma per proseguire gli studi all’università La Sapienza.

La nuova serie tv in onda da oggi è coprodotta da Rti e Palomar ed è tratta dai romanzi di Cristina Cassar Scalia editi da Giulio Einaudi. Le riprese sono state effettuate a Catania e nei dintorni. La vicequestore Vanina, dopo una brillante carriera nell'antimafia a Palermo, decide di scrollarsi di dosso un complicato passato (stravolto dalla morte per mano mafiosa del padre, l'ispettore di polizia Giovanni Guarrasi) e ricominciare proprio da Catania e dalla sezione omicidi della Questura. Nel cast figurano Giorgio Marchesi nel ruolo di Paolo Malfitano, il magistrato antimafia ex di Vanina, Claudio Castrogiovanni, Corrado Fortuna, Dajana Roncione, Orlando Cinque, Danilo Arena, Paola Giannini, Giulio Della Monica, Alessandro Lui, Maurizio Marchetti e la siciliana Guia Jelo che ha anche partecipato all’ultimo film di Michele Placido “Eterno visionario” sulla vita di Luigi Pirandello.

AgrigentoNotizie è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale.