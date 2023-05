L’attore empedoclino Giugiù Gramaglia nella nuova fiction “Sabbia nera” con Giusy Buscemi su Canale 5

Nuovo impegno sul set per l’attore empedoclino Giugiù Gramaglia, selezionato per il cast della fiction Mediaset “Sabbia nera” che sarà trasmessa nel 2024 su Canale 5. Tratta dai romanzi della scrittrice Cristina Cassar Scalia e prodotta dalla Palomar, la serie è dedicata al personaggio del vice questore Vanina Guarrasi avrà il volto dell’attrice ed ex Miss Italia di Menfi Giusy Buscemi. Previsti 4 episodi.

Set blindatissimo quello diretto dal regista Davide Marengo con il quale Giuggiu Gramaglia ha già lavorato in occasione della fiction di Rai Due “Il cacciatore”. sono passati più di vent’anni dal primo set al quale prese parte Giugiù Gramaglia: si trattava del film “Placido Rizzotto” di Pasquale Scimeca. Poi la fortunatissima serie “Il commissario Montalbano” in cui Gramaglia è presente in due episodi: “Il senso del tatto” e “Una faccenda delicata“. Ed ancora “Il dolce e l’amaro” insieme a Luigi Lo Cascio, “Il capo dei capi” con Daniele Liotti, “I fantasmi di Porto Palo” con Beppe Fiorello e “L’ora legale” con Ficarra e Picone solo per citarne alcuni.

“Per me - ha detto Gramaglia - è molto gratificante essere inserito in un progetto televisivo di tale importanza. Questo mi ripaga di tanti spostamenti fuori sede per provini ‘inarrivabili’. Ancora oggi mi metto in gioco in un mondo di professionisti di altissimo livello“.