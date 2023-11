The Voice Kids, il sogno di Angelo è già finito: “Per me essere qui è stata comunque una vittoria”

La prima puntata della seconda edizione di “The Voice Kids”, in onda in prima serata su Rai Uno, ha visto tra i concorrenti Angelo Salerno, 12 anni. E’ nato ad Agrigento e vive a Palma di Montechiaro. Purtroppo il sogno di andare avanti nel talent show condotto da Antonella Clerici si è infranto alla prima esibizione: nessuno dei 4 vocal coach (Arisa, Loredana Bertè, Clementino e Gigi D’Alessio) ha girato la poltrona per accoglierlo nella propria squadra.

Angelo ha scelto d’interpretare un brano molto particolare e difficile: “Il rock di Capitan Uncino” di Edoardo Bennato. Se non ha convinto pienamente i giurati, Angelo ha comunque lasciato il segno con la sua simpatia. A sostenerlo dietro le quinte la famiglia al completo: lui è il “cucciolo di casa”. I suoi capelli “da cavallo frisone” rappresentano tutta la sua energia e la sua vitalità: nessuno riesce a domarli. Lo chiamano infatti “Boccolo d’oro” e lui si sente molto rock and roll.

Nonostante il verdetto sfavorevole, Angelo ha fatto tesoro di questa straordinaria esperienza: “Per me - ha detto essere qui è stata comunque una vittoria. La musica è tutto, è una medicina che si può prendere ogni giorno ed è pure gratis, ve la consiglio!”.

Durante la sua presentazione non ha nascosto la passione per Arisa che ha potuto così incontrare ed abbracciare. Lei si è alzata dalla poltrona per raggiungerlo al centro del palco dandogli un bacio. “Ho aperto un tuo concerto a Palma di Montechiaro”, le ha svelato Angelo.

Gigi D’Alessio, inoltre, si è complimentato con lui per la scelta del brano.