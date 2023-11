Casteltermini, dalla Regione arrivano 20mila euro per il premio “Enzo Di Pisa”

Approvato all’Ars che prevede il finanziamento di 20 mila euro per il premio “Enzo Di Pisa” di Casteltermini. E’ il risultato di un emendamento proposto da Angelo Cambiano e dal gruppo regionale del M5S.

Enzo Di Pisa realizzò, insieme al cugino Michele Guardì, una serie di spettacoli teatrali, radiofonici e televisivi di successo. Nel 1977 venne assunto in Rai dove partecipò alla stesura del varietà televisivo “Secondo voi” abbinato alla lotteria di Capodanno, diviso in due programmazioni - anteprima e prima serata - assieme ad Adolfo Perani, Michele Guardì e Pippo Baudo, che ne sarà anche il conduttore, per la regia di Antonio Moretti. La sua carriera fu stroncata la notte tra il 22 e il 23 dicembre del 1978 nella sciagura aerea di Punta Raisi in cui perse la vita assieme alla moglie e alla figlia.

"Credendo fermamente nel valori delle arti, nonché sull'importanza di investire sulla cultura - affermano gli attivisti castelterminesi - non possiamo che ritenerci soddisfatti di aver contribuito alla ripresa, speriamo, di una manifestazione significativa come è la rassegna teatrale dedicata al concittadino Enzo Di Pisa. Non possiamo che ringraziare l’onorevole Angelo Cambiano che ha dimostrato, ancora un volta, la vicinanza al territorio e ai cittadini castelterminesi condividendo il nostro pensiero di investire sull'arte, sulla cultura e sul teatro.”