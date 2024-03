Mandorlo in fiore, biglietti disponibili per i treni storici: previsto il pienone

Una mobilità alternativa ma soprattutto “suggestiva” per spostarsi, durante il weekend (16 e 17 marzo), tra il centro cittadino, la Valle dei templi e Porto Empedocle per il Mandorlo in fiore.

Si tratta dei treni storici, che per l’occasione vengono ribattezzati “Mandorlo in fiore Express”, che condurranno il pubblico nell’area archeologica dove domenica pomeriggio ci sarà lo spettacolo finale per l’assegnazione del “Tempio d’oro” ma anche nella storica stazione di Porto Empedocle che sarà possibile visitare scoprendo tantissimi cimeli sul mondo ferroviario di un tempo.

I biglietti si possono acquistare da oggi, martedì 12 marzo, sul sito di Fondazione Fs ma anche nelle biglietterie automatiche alla stazione Centrale in piazza Marconi o alla stazione di Agrigento Bassa. L’associazione “Ferrovie Kaos”, che promuove l’iniziativa eche da 15 anni valorizza il parco ferroviario di Porto Empedocle e la Ferrovia dei Templi prevede, soprattutto nella giornata di domenica, il pienone su tutti i convogli e a tutti gli orari.

“Gli agrigentini e tutti i turisti che accorreranno da ogni angolo della Sicilia – dicono i rappresentanti dell’associazione "Ferrovie Kaos" – avranno l’opportunità di poter lasciare comodamente la propria auto in una delle due stazioni ferroviarie di Porto Empedocle (Centrale o Succursale) e utilizzare i treni per raggiungere il centro di Agrigento o il Parco Archeologico. Raccomandiamo di acquistare i biglietti online con alcuni giorni di anticipo: nonostante l’ampia disponibilità di posti a bordo, quest’anno ben 272 con 4 automotrici in esercizio, si prevede, specie nella giornata di domenica, una notevole affluenza. Al costo di sole 4 euro a tratta (2 euro per i ragazzi sotto i 12 anni e gratis sotto i 4 anni), sarà possibile risparmiare tempo e code in auto nel tentativo di trovare un posteggio nei dintorni del centro di Agrigento”.

Inoltre invitiamo scolaresche, gruppi organizzati e amanti della natura ad utilizzare questa occasione per visitare il meraviglioso giardino della Kolymbethra gestito dal Fai e adiacente alla fermata tempio di Vulcano utilizzando i treni che viaggeranno nella giornata di sabato 16 marzo. Contattando direttamente il giardino della Kolymbethra, tramite il sito internet ufficiale, sarà possibile acquistare i biglietti d’accesso o prenotare una visita guidata. Previsti sconti per gruppi numerosi e tante altre agevolazioni. Chi vorrà visitare anche il Parco archeologico della Valle dei templi, potrà consultare le tariffe e acquistare i relativi ticket direttamente sul sito di Coopculture.

E, dulcis in fundo, chi vorrà dedicare la propria giornata alla cultura ferroviaria e scoprire l’ottocentesco impianto ferroviario di Porto Empedocle Centrale, potrà farlo grazie all’impegno dei nostri soci che, come da tradizione, presidieranno l’impianto e saranno a disposizione di studenti e appassionati per visite guidate. Gradita la prenotazione contattando l’associazione all’indirizzo di posta elettronica info@ferroviekaos.it. Un’occasione imperdibile per famiglie e non solo. L’auspicio è che il servizio, prima o poi, sia riclassificato come ordinario, con treni circolanti tutti i giorni della settimana, per garantire a chiunque di poter vivere questa esperienza quotidianamente”.

"Ringrazio il presidente della Regione Renato Schifani – ha detto il sindaco Franco Miccichè – che fin dall’inizio della sua legislatura ha manifestato concretamente sensibilità e sostegno alla città di Agrigento, già ampiamente testimoniati, tra l’altro, in riferimento alle iniziative a favore dell’evento ‘Agrigento Capitale della Cultura 2025’, recentemente rilanciato in conferenza anche alla Borsa internazionale del turismo a Milano. La costante presenza del presidente Schifani e dell’assessore regionale al turismo Elvira Amata, che ringrazio altrettanto per l’attenzione riservata alla ‘Destinazione turistica Agrigento’, incoraggiano e rendono il nostro lavoro ancora più entusiasmante e ricco di risultati. Altro ringraziamento va alla Fondazione Fs per il costante impegno e l’attenzione al territorio".

“L’edizione di quest’anno del Mandorlo è una festa nella festa - ha aggiunto l'assessore Carmelo Cantone - ed è un grande piacere constatare la disponibilità offerta dalla “Fondazione Ferrovie dello Stato” di realizzare il trasporto turistico con i treni storici in occasione della manifestazione. Un appuntamento da non perdere, sia per gli appassionati di cultura ferroviaria che per turisti, amanti del folklore e, in generale, per gli agrigentini che vogliono fare un viaggio unico nel suo genere. Una bella occasione di valorizzazione del territorio”.

“La sinergia tra Comune di Agrigento, assessorato regionale al turismo e Fondazione Fs - ha detto l'assessore Costantino Ciulla - dona ancora una volta i suoi frutti arricchendo l'offerta turistica di Agrigento e confermando la città come una destinazione ambita. La collaborazione e il dialogo hanno dimostrato di essere fondamentali per il successo di iniziative che valorizzano il patrimonio culturale e generano, grazie alla promozione forte e costante, turismo ed economia per Agrigento e per la Sicilia attraendo visitatori da tutto il mondo".