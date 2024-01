Il liceo "Linares" vola a New York: assisterà ai lavori delle Nazioni unite

Altro importante riconoscimento per il liceo "Vincenzo Linares". La scuola licatese è stata infatti selezionata - insieme al “Florio“ di Erice e al “Cassarà” di Palermo - per la prossima tappa del progetto Futura PNRR "The House of stem", in programma dal 23 febbraio al 2 marzo a New York e Chicago. Qui gli alunni assisteranno a una simulazione dei lavori delle Nazioni Unite a New York e visiteranno i laboratori scientifici del Fermilab a Chicago, oltre ad altre tappe in musei e luoghi della scienza.

Per gli studenti che parteciperanno all’iniziativa non è prevista alcuna spesa. A spiegare tutto la preside dell'istituto Ileana Tardino: “Questa è un’altra esperienza che vedrà protagonisti i nostri ragazzi in un confronto con una realtà dal livello altissimo. Siamo orgogliosi di questa nuova selezione della nostra scuola”.

Coordinatore del progetto è il professore Calogero Schembri, che accompagnerà gli alunni negli Usa.