Incendio del deposito di rifiuti a Licata, anche canadair ed elicotteri per spegnere il rogo

Si abbassa la colonna di fumo dal deposito di rifiuti della società "Omnia", a Licata, via libera all'utilizzo di canadair ed elicotteri per gettare acqua e schiuma sugli ultimi cumuli in fiamme.

A distanza di ormai sei giorni dal rogo che sta tenendo sotto scacco la città dell'Aquila, sono partiti ieri pomeriggio gli interventi dall'alto per raggiungere gli ultimi focolai in Piano Bugiades: uno dei tanti problemi con cui vigili del fuoco, uomini della forestale e delle numerose associazioni intervenute si sono dovuti confrontare è stato infatti quello di tipo logistico, data la difficoltà a raggiungere alcune zone del centro di stoccaggio dei rifiuti.

Le operazioni aeree, oggi consentite dal miglioramento della visibilità, proseguiranno per tutta la mattinata fino al - si spera - spegnimento definitivo dei rifiuti incendiati. Contemporaneamente si sta provvedendo da terra con mezzi pesanti a smassare i cumuli e a rimuovere le strutture presenti.

Intanto questa mattina si attendono i dati dei rilevamenti fatti dall'Arpa in questi gironi sulla qualità dell'aria: i campioni sono stati analizzati da un laboratorio a Siracusa e i risultati saranno diffusi entro oggi. Attualmente le scuole sono chiuse fino a lunedì e sono sospese, fino a data da destinarsi, le iniziative all'aperto.