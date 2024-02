Cimitero dei cappuccini: rubato pezzo della fontana storica in ghisa

Ladri in azione al cimitero dei Cappuccini di Licata: i ladri hanno smontato la riproduzione di una fontana storica in ghisa posizionata all'ingresso del camposanto e utilizzata dai familiari dei defunti per riempire i vasi delle piante da portare in omaggio ai defunti.

I ladri hanno portato via la parte utilizzata come rubinetto che è stata prontamente sostituita con un altro pezzo funzionante. L'erogazione, quindi, è stata interrotta solo per pochi minuti.