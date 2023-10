Forza Italia, aderisce il consigliere comunale Luigi Lanza

Il consigliere comunale di Licata Luigi Lanza ha aderito a Forza Italia. A darne comunicazione sono stati i deputati Riccardo Gallo e Margherita La Rocca Ruvolo, insieme al coordinatore regionale Marcello Caruso. Con l’ingresso del giovane farmacista licatese, eletto in una lista civica, salgono a due i consiglieri azzurri in seno al massimo consesso del popoloso comune marinaro.

“Sono particolarmente contento nel comunicare l’ingresso in Forza Italia di un appassionato di politica come Luigi Lanza, che va a dare man forte ad Angelo Ripellino nell’azione del partito nel consiglio comunale licatese. Sono entrambi giovani e motivati, già perfettamente inseriti nel mondo del lavoro e della professione, a dimostrazione che Forza Italia è un partito di prospettiva, portatore di valori e basato su proposte credibili in grado di stimolare l’interesse delle nuove generazioni”. Queste le parole di Riccardo Gallo, a cui si aggiungono quelle della coordinatrice provinciale La Rocca Ruvolo: “Diamo il caloroso benvenuto al consigliere Lanza, la sua scelta testimonia la continua crescita del partito in provincia di Agrigento. A Licata, città che ci sta molto a cuore, registriamo, poi, un interesse ancora più marcato e confidiamo che, a breve, potrebbero arrivare ulteriori importanti adesioni”.

Viva soddisfazione è stata, infine, espressa da Marcello Caruso, che nell’occasione – salutando anche l’ingresso nel movimento “Seniores” del partito di Angelo Biondi, ex sindaco di Licata e già consigliere ed assessore alla provincia regionale di Agrigento – ha tenuto a sottolineare che Forza Italia "mostra sempre più il proprio appeal, basato su idee e sui programmi che, da sempre, pongono al centro le persone, la famiglia e la libertà. Un partito che, come dimostrano le adesioni di questi giorni, offre spazio di partecipazione e rappresentanza a tutti, unendo l’energia dei più giovani con l’esperienza di amministratori di lunga data e gettando ulteriori basi per una sempre maggiore rappresentanza delle nostre comunità”.