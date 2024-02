Assemblea sindacale, mercoledì rimarrà chiuso lo sportello a Licata

Alle assemblee indette dalle organizzazioni sindacali Filctem Cgil, Femca Cisl, e Uiltec Uil nelle giornate di domani e di mercoledì prossimo che coinvolgeranno, rispettivamente, gli operatori del centralino (dalle 16 alle 18) e del personale addetto al back e al front office della sede centrale (dalle 12 alle 14), si aggiunge la riunione in programma mercoledì, per i dipendenti in servizio allo sportello di via Giarretta a Licata che, quindi, rimarrà chiuso. Lo rende noto l'Aica.