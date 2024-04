Lancio del giavellotto femminile, Parolino conquista il quarto record italiano

E' stato il quarto record italiano di categoria nel lancio del giavellotto femminile. Lo ha stabilito l'atleta della Asd Milone Siracusa, l'agrigentina Giusi Parolino.

L' atleta della Milone Siracusa, Giusi Parolino, con la misura di 27.86 ha vinto la gara nella categoria assoluta di lancio del giavellotto femminile e stabilisce il suo quarto record di categoria con l'attrezzo "assoluto". Le gare sono state caratterizzate da forte vento che ha penalizzato molte competizione; ma anche da grande presenza di atleti provenienti da tutto il territorio siciliano.

La gara di eptatlon femminile è stata vinta da Caterina Troni della Milone Siracusa che con 3652 punti ha vinto il doppio titolo sia juniores che assoluto; in campo maschile il decathlon è stato conquistato con 4160 dall'atleta della Milone Siracusa Alessio Ibba.

La Asd Milone Siracusa si dimostra sempre una società ad altissimi livelli non soltanto siciliani ma soprattutto italiani; infatti nel week end arrivano altri due grandissimi risultati in campo nazionale con Matteo Melluzzo che con 10”27 vince i 100 m. al Firenze Sprint Festival e al Al Brian Clay Invitational Alessio Sommacal sfonda il muro dei 51 “ e corre i 400 metri in 50”85.

"Gara lunghissima (tante atlete in pedana) caratterizzata da forte vento, ma nonostante tutto iniziare le gare estive con una vittoria in campo assoluto siciliano e un record italiano è un dato importante - dichiara soddisfatta Giusi Parolino - . La stagione promette bene e soprattutto la preparazione è, come sempre, ottima grazie al mio coach Emanuele Serafin che mi segue da oltre 10 anni".