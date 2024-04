Fortitudo, la salvezza è un miraggio: trasferta a Nardò per evitare la retrocessione diretta

La Fortitudo Agrigento è arrivata al bivio decisivo per la stagione: retrocessione diretta in serie B o altre 10 partite per sperare in una salvezza molto difficile da conquistare.

Domenica alle 18 al palazzetto dello sport di Nardò andrà in scena Nardò-Fortitudo Agrigento e mentre i pugliesi hanno ormai un piede nell'ultima fase del campionato, la squadra di coach Pilot deve obbligatoriamente vincere e sperare che non lo facciano Latina e Monferrato.

Proprio Agrigento viene da una vittoria quasi incredibile contro la Fortitudo Bologna e questo aiuta moltissimo a dare alla squadra quella fiducia nei propri mezzi e quella vittoria che mancava da troppo tempo, esattamente dal 28 gennaio contro la Juvi Cremona.

Ecco le parole di coach Pilot alla vigilia del match: "Stiamo preparando questa partita sicuramente con una buona carica emotiva che arriva dalla vittoria contro la Fortitudo sapendo che è stata fondamentale per tener vive le speranze di salvezza ma allo stesso tempo non ha cambiato drasticamente la nostra posizione quindi la stessa importanza ce l'ha la partita di Nardò, che è una squadra che non sta vivendo un buonissimo momento nonostante si giochi tutte quante le partite".

Pilot aggiunge: "Comunque nelle ultime due ha perso all'ultimo possesso con Trapani e ha perso in casa di Juvi Cremona, anche questa una partita decisa nell'ultimo minuto quindi è una squadra che sicuramente è viva. Che ha una grandissima individualità, come quella di Russ Smith, che è tra i migliori realizzatori del campionato e, soprattutto, è una squadra che ha un atteggiamento e un'intensità quando gioca in casa che ci deve sicuramente fare alzare l'asticella dell'attenzione. Mi aspetto - aggiunge il coach - una sfida tra due squadre comunque che hanno bisogno punti fondamentali perchè anche Nardò ha bisogno di punti e quindi chiaramente servirà l'applicazione difensiva che abbiamo avuto contro la Fortitudo".

Prosegue il coach della Fortitudo: "Servirà cercare di giocare sulla stessa lunghezza d'onda in attacco prendendo le soluzioni che sono a noi più congeniali, perciò sarà una partita fondamentale che speriamo di poter vincere per continuare a tener viva questa speranza, questa fiammella. Occorre poi vedere anche come si incastrano gli altri risultati e cominciare a ragionare sul futuro, chiaramente dipende prima di tutto da noi e dal nostro risultato".