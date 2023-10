Unitas Sciacca, torna il sorriso in casa neroverde: battuta ai rigori la Pro Favara negli ottavi di Coppa

In casa neroverde si torna a sorridere. Lo Sciacca si qualifica ai quarti di finale di Coppa Italia, superando ai calci di rigore la Pro Favara nella partita di ritorno di oggi pomeriggio giocata a porte chiuse sul campo neutro di Porto Empedocle.

Una gara di grande sacrificio quella giocata dalla squadra guidata per la prima volta in panchina dal nuovo allenatore, Davide Boncore. Sotto di due reti per le marcature di Lucarelli e Retucci nel primo tempo, i neroverdi non si sono arresi e a metà ripresa hanno accorciato le distanze con Santangelo, lesto a sfruttare una disattenzione degli avversari: la rete ha riportato in equilibrio la qualificazione, in virtù del 2-1 neroverde dell'andata.

Al termine dei 90 minuti regolamentari, dunque, si va ai rigori. Nessun errore per i calciatori saccensi, freddi e determinati anche dal dischetto, mentre il portiere Riccio, oggi schierato al posto di Di Salvo, riesce a parare uno dei penalty degli avversari. Uno Sciacca un po’ rimaneggiato, per diverse assenze e con uno schieramento tattico diverso dalle precedenti partite, ha sofferto ma non si è mai tirato indietro. Tutti hanno risposto con coraggio alla necessità di reagire ai risultati negativi di inizio stagione. Un successo che riporta il morale in alto in vista della partita di campionato di sabato pomeriggio a Castellammare.