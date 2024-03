Unitas Sciacca, terza vittoria consecutiva: poker di reti contro l’Aspra

Altro colpo esterno per l'Unitas Sciacca, il quinto della stagione.

A Bagheria, contro l'Aspra, nell'anticipo della 25esima giornata, i neroverdi hanno vinto 4-2 fornendo ancora una prova autorevole lontano dalle mura amiche.

Contro un avversario che aveva bisogno di conquistare punti per alimentare le speranze salvezza e che affrontava dunque il match con tanta determinazione, Di Mercurio e compagni hanno subito smorzato le velleità degli avversari.

Manovre avvolgenti e rapide per i neroverdi, in vantaggio dopo 17 minuti grazie ad un'autorete di Piscopo che ha tentato disperatamente di deviare una bella conclusione di Di Mercurio. Al 26' il raddoppio di Concialdi su rigore dopo un fallo netto in area su Niosi.

L'Aspra a quel punto ha provato a reagire, ma la difesa saccense ha retto, anche grazie a due buone parate di Grotta. Si va negli spogliatori sul risultato di 0-2.

Arrembante anche il rientro in campo dei neroverdi, ancora in gol per la terza volta con Niosi dopo soli due minuti e poi con Seckan in contropiede al 52'.

Sul risultato di 0-4, c'è stata una flessione saccense che ha permesso ai padroni di casa di ritrovare coraggio e accorciare le distanze con una doppietta di Barbera. Parte finale del confronto nervosa e con poco spettacolo, l'Aspra ha tentato di riaprire la partita, lo Sciacca si è chiuso bene ed ha provato a pungere in contropiede. Finale 2-4, per l'Unitas è la terza vittoria consecutiva in campionato.