Unitas Sciacca, sconfitta casalinga al Gurrera: passa l’Athletic Club Palermo

L'Atletico Palermo espugna il Gurrera con le reti di Caronia e Graziano all'inizio della ripresa.

Dopo un primo tempo in cui lo Sciacca ha cercato con insistenza la via del gol ed è sempre stato fermato dal muro eretto dai palermitani, al ritorno in campo gli ospiti hanno approfittato di due disattenzioni consecutive e siglato il doppio vantaggio. I neroverdi accorciano le distanze con un preciso diagonale di Di Mercurio al 71' e nonostante un lungo arrembaggio finale con le conclusioni di Iraci e Di Mercurio, non riescono a recuperare il risultato.