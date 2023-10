Unitas Sciacca, pari a reti bianche contro il Castellammare: al Matranga vince l'equilibrio

Solo un pari per Ciancimino e compagni dalla trasferta di Castellammare, nel primo match di campionato sotto la guida tecnica di Boncore. Contro i trapanesi, al Giorgio Matranga, l'anticipo della quinta giornata di Eccellenza è terminato a reti bianche.

La squadra neroverde ha messo in campo impegno e voglia di fare, ma questo non è bastato contro un avversario roccioso e concentrato. Il Castellammare, infatti, ha garantito grande compattezza e solidità difensiva per tutti i novanta minuti. Spazi chiusi, fase di studio prolungata, grande equilibrio: le squadre hanno provato a costruire azioni degne di nota ma alla fine le difese hanno retto senza grandi difficoltà.

Un punto che comunque muove la classifica: adesso l'Unitas sale a quota 4 punti. Nei prossimi impegni, inevitabilmente, lo Sciacca dovrà invertire la rotta e cominciare a conquistare i tre punti per provare a rispettare le ambizioni di inizio stagione.