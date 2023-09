Unitas Sciacca, ottima prestazione ma zero punti: la Nissa vince 2-1

Vince la Nissa, ma lo Sciacca esce a testa altissima dal Tomaselli di Caltanissetta al termine di un match dagli alti contenuti tecnici ed agonistici.

Il risultato finale è 2-1 per i padroni di casa, in vantaggio al 12′ con Pagano. Reazione determinata dei saccensi e pari di Balistreri su rigore al 37′, dopo un fallo fischiato su Iraci.

L’inizio di secondo tempo è di marca neroverde: al 48' l’arbitro annulla il goal del vantaggio di Seckan per presunto fuorigioco.

Lo Sciacca sfiora poi nuovamente il gol con Balistreri, il cui tiro viene deviato sul palo dal portiere avversario.

La Nissa, dopo aver subito, riesce ad orchestrare una buona manovra offensiva e ha una ghiotta chance con Agudiak.

A metà ripresa penalty concesso alla squadra di casa, molto contestato dallo Sciacca, che decide la gara: dal dischetto è Santo Privitera a far gioire i tifosi del Tomaselli.

Risultato negativo per i neroverdi ma prestazione eccellente degli uomini di Bonfatto.