Unitas Sciacca, la legge del gol dell’ex: la rete di Balistreri regala il successo contro Misilmeri

Un pubblico eccezionale ha assistito al Gurrera alla prima vittoria stagionale dell'Unitas Sciacca: i ragazzi di Lillo Bonfatto hanno sconfitto 1-0 la Don Carlo Misilmeri. È una rete dell'ex Pietro Balistreri a decidere la gara: l'attaccante regala i tre punti all'Unitas grazie ad un gol arrivato in avvio di secondo tempo.

Una vittoria meritata per lo Sciacca, che ha messo in campo grinta e determinazione nel tentativo di riscattare l'opaco esordio della scorsa settimana.

Nel primo tempo i padroni di casa spingono forte alla ricerca del vantaggio ma la difesa biancorossa tiene. In chiusura di prima frazione gli ospiti hanno una buona chance con Raimondo Lucera: il tentativo dell'ex rosanero, però, non sortisce l'effetto sperato.

Nella ripresa la Don Carlo Misilmeri resta in inferiorità numerica: espulso Pastorella, entrato proprio dopo l'intervallo. Al 53' ecco il vantaggio neroverde: è l'ex di turno Pietro Balistreri a far gonfiare la rete.

Dopo il vantaggio la formazione di Lillo Bonfatto gestisce bene il possesso palla, evitando di scoprire il fianco alle ripartenze avversarie. La manovra ospite, però, fatica nel costruire vere azioni pericolose e nei minuti finali non riesce a produrre un vero e proprio forcing verso la porta avversaria. Finisce, dunque, 1-0 in favore dello Sciacca: vittoria pesante, contro un avversario quotato, che aumenta l'autostima del gruppo.