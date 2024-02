Unitas Sciacca-Folgore Castelvetrano, vince l’equilibrio: match a reti bianche

Un pari senza reti piuttosto deludente oggi pomeriggio al Gurrera nell'anticipo della 22esima giornata del girone A del campionato di Eccellenza.

Sciacca e Folgore si dovevano affrontare con l'agonismo che compete a squadre che hanno una storica rivalità sportiva e con cinque ex in campo (Cinquemani, Maniscalco, Pizzolato e Santangelo nella Folgore, Seckan nello Sciacca), ma la partita è stata avara di contenuti tecnici.

Concialdi e compagni hanno macinato gioco, ma non sono quasi mai riusciti a scardinare la difesa rossonera, attenta nell'assetto tattico e nelle mercature. Anzi, la Folgore ha pure tentato di rendersi pericolosa in contropiede e in due occasioni con Fofana ha messo paura al portiere saccense Grotta. Sull'altro fronte solo due colpi di testa da buona posizione di Di Mercurio e Concialdi all'inizio della ripresa, neutralizzati da Pizzolato.

Esce dal campo pienamente soddisfatto il tecnico rossonero Filippo Cavataio, che siede in panchina da due settimane e in due partite ha conquistato tre punti importanti ai fini della salvezza, mentre Angelo Galfano nel confermare la prova opaca dei suoi dovrà adesso evitare che i neroverdi, dopo due sconfitte e un pari nelle ultime tre giornate, vengano risucchiati nelle zona basse della classifica.



A fine match i tifosi hanno chiamato sotto le tribune i calciatori dello Sciacca per manifestare la loro delusione e incitarli a fare meglio.