Unitas Sciacca, cambio di guida tecnica: Lillo Bonfatto è stato esonerato

Termina ventiquattro ore dopo la sconfitta casalinga in campionato con l'Athletic Club Palermo l'esperienza di Lillo Bonfatto sulla panchina dell'Unitas Sciacca.

Ad oggi i risultati non rispecchiano le attese della società e dopo tre sconfitte nelle prime quattro partite di campionato è arrivata la decisione di esonerare il tecnico di Canicattì.



La società guidata da Pasquale Bentivegna sostiene in modo convinto che la squadra abbia un notevole potenziale tecnico e rimangono immutate le possibilità di raggiungere gli obiettivi prefissati. Al di là del risultato negativo di ieri davanti ai propri tifosi, non sarebbero piaciute ai dirigenti neroverdi le dichiarazioni del tecnico riguardanti una campagna acquisti che, per il settore di centrocampo, non sarebbe stata proficua.“Nel ringraziare mister Bonfatto per il lavoro svolto sino a oggi e per la professionalità dimostrata durante il periodo del suo incarico – scrive la dirigenza - gli auguriamo le migliori fortune. Noi – continua il sodalizio neroverde - con la stessa passione con cui abbiamo iniziato la stagione siamo in queste ore al lavoro per individuare un nuovo allenatore al quale sarà affidata la squadra per i prossimi impegni, a partire dalla partita di mercoledi 4 ottobre in Coppa Italia”.