Unitas Sciacca, bella vittoria per i neroverdi: 3-1 all’Athletic Club Palermo

Prova di forza dell'Unitas Sciacca che supera l'Athletic Palermo per 3-1 nell'anticipo della diciannovesima giornata del Campionato di Eccellenza.

Successo in rimonta per Di Mercurio e compagni, il secondo consecutivo in trasferta, a conferma della crescita vista sia due domeniche fa a Misilmeri che nel precedente turno in casa con la Nissa.

Dopo avere sofferto nella fase iniziale l'intraprendenza dell'Athletic che si era portato in vantaggio al 4' con Mercanti, i saccensi hanno lentamente preso in mano le redini del match ed hanno raggiunto il pari al 36' con Baldeh, che ha insaccato dopo una corta respinta dal portiere su una suo colpo di testa.

Nel secondo tempo al 64' Ferotti ha ribaltato il risultato segnando il 2 a 1 su azione successiva a calcio d'angolo e a 10 minuti dalla fine il definitivo 3-1 con Seckan, lesto a sfruttare una bella azione in velocità di Baldeh.

Per lo Sciacca si tratta della seconda vittoria in trasferta consecutiva, un risultato che premia il positivo lavoro svolto dal mister Angelo Galfano.

Domenica prossima impegno casalingo al Gurrera contro il Castellammare.