Unitas Sciacca, avvio in campionato da dimenticare: sconfitta 3-0 a Mazara

Esordio stagionale in campionato da dimenticare per l'Unitas Sciacca: la squadra allenata da Lillo Bonfatto perde 3-0 al Nino Vaccara di Mazara del Vallo, contro i padroni di casa dell'Unione sportiva Mazara 46.

I neroverdi cominciano in sofferenza, tanto che al nono minuto di gioco vanno subito in svantaggio: è Ortiz a segnare dagli undici metri la rete dell'1-0, spiazzando Amata. Il rigore viene concesso dal direttore di gara per un atterramento in area di Rubino ai danni di Lo Cascio. L'arbitro ha valutato con sicurezza l'episodio, assegnando ai padroni di casa la massima punizione ed estraendo il giallo al calciatore neroverde. Lo Sciacca prova a svegliarsi, al 14' gran tiro dal limite di Iraci, deviato da un difensore giallorosso in angolo. Al 23' Amata respinge un gran tiro insidioso di Lima.

Due minuti dopo ci prova nuovamente Iraci, bella punizione e palla fuori di poco. Al 28' ecco il raddoppio giallorosso: Perrone, sugli sviluppi di una mischia in area, deposita la sfera in rete. Il primo tempo va in archivio sul parziale di 2-0 in favore dei padroni di casa.

Nella ripresa la formazione di Bonfatto prova ad alzare i giri del proprio motore, senza però riuscire nel tentativo di accorciare le distanze. Al 75' ecco il tris della squadra di Giovanni Iacono: è ancora Ortiz a mettere a referto il proprio nome, doppietta per l'attaccante del Mazara. Nei minuti finali non accade più nulla, lo Sciacca ci prova timidamente ma il risultato non cambia.