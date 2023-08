Pro Favara, un imprenditore acquista 10 abbonamenti per donarli ai tifosi più bisognosi

Dieci abbonamenti validi per assistere alle partite casalinghe della Pro Favara, da destinare ai tifosi con difficoltà economiche. E' il gesto compiuto da Angelo Ciccotto, noto imprenditore favarese trasferitosi a Parma da decenni e conosciuto anche negli ambienti sportivi isolani per essere un noto dirigente sportivo. Ciccotto questa mattina ha incontrato il presidente Rino Castronovo per acquistare dieci abbonamenti da destinarsi a tifosi con difficoltà economiche.

"Ho voluto contribuire nel mio piccolo - ha detto al sito ufficiale gialloblù Angelo Ciccotto- favorendo l'ingresso al Bruccoleri per dieci tifosi che attualmente vivono una situazione economica tale da non potersi permettere di seguire la propria squadra del cuore. Il calcio aggrega e non deve escludere chi è in stato di bisogno. Un piccolo gesto che spero faccia piacere a dieci sostenitori gialloblù".

Questa mattina è avvenuta la consegna delle 10 tessere.

"Angelo è una persona generosa, di sport, ama il calcio e la sua Favara - ha detto il presidente Castronovo - nonostante da anni si sia trasferito in Emilia Romagna. Ci ha contattato perché aveva questo nobile gesto da compiere. Come società siamo emozionati dell'altruismo di Angelo e siamo convinti che il sostegno di questi tifosi avrà un calore umano ed una carica maggiore".

Angelo Ciccotto è il primo di una serie di imprenditori pronti a replicare l'iniziativa.

"Diversi titolari di aziende e commercianti- continua Castronovo- per sostenere lo sforzo compiuto dalla società nell'allestire una squadra pronta a competere per il salto di categoria ci hanno contattato dopo il nostro appello di venire allo stadio e di eliminare la brutta abitudine delle entrate di favore, anche da parte di gente non bisognosa. Vogliono contribuire dando sostegno economico, portando allo stadio più gente possibile".