Pro Favara, prezioso successo casalingo contro Fulgatore: decide la rete di Marino al 92'

La Pro Favara ottiene una vittoria importantissima, al Bruccoleri, contro Fulgatore: 1-0 il finale, grazie alla rete di Marino. Sono tre punti molto pesanti, visto che il successo consente agli uomini di Catalano di accorciare sulla capolista Nissa: la formazione allenata da Terranova viene fermata dalla Don Carlo Misilmeri, 1-1 il finale dal Giovanni Aloisio.

La gara inizia subito malissimo per i padroni di casa: dopo nemmeno due minuti Scuffia espulso per un presunto fallo di mano fuori area, la Pro Favara rimane in dieci uomini. Il primo tempo dei gialloblù quindi non è semplicissimo: nonostante l'inferiorità numerica i gialloblù non rinunciano ad attaccare ma gli avversari coprono bene gli spazi e consentono poco gioco. Nella ripresa i padroni di casa provano ad alzare il baricentro, sviluppando azioni corali che creano pericoli alla difesa avversaria. Il cronometro scorre, i gialloblù non trovano però la via della rete. Quando tutto lasciava presumere un pareggio a reti bianche, ecco il gol che pone fine all'equilibrio: sugli sviluppi di una mischia è Marino a calciare verso la porta e a battere il portiere del Fulgatore. Grande gioia al Bruccoleri, è un successo di grande importanza che potrebbe ridare slancio alle ambizioni gialloblù.