Pro Favara, pokerissimo nell'allenamento congiunto con il Casteltermini

Altro test amichevole della preaseason per la Pro Favara di Gaetano Catalano. Ieri pomeriggio, allo stadio F. Lombardo, i gialloblù hanno vinto 5-2 contro il Casteltermini, in un altro allenamento congiunto organizzato dalla società per intensificare la preparazione in vista dell'avvio della stagione.

Indicazioni positive per l'allenatore, che ha avuto conferme su alcuni automatismi offensivi. L'allenamento congiunto si è concluso con un bel pokerissimo di reti: a segno Cannavò, poi doppiette per Ficarrotta e La Piana. Per il Casteltermini reti di Abdem e La Rocca.