Pro Favara, domani la trasferta di Misilmeri: Catalano vuole riprendere il cammino

Riprendere il cammino interrotto a Sciacca, nel match di Coppa Italia, e proseguire la marcia in campionato. È questo quello che si attende Gaetano Catalano, tecnico della Pro Favara, dalla sua squadra. Domani i gialloblù saranno impegnati sul campo della Don Carlo Misilmeri: una partita non semplice contro un avversario quotato.

"Dopo la sconfitta in Coppa Italia torniamo in campo - ha esordito l'allenatore - e dobbiamo farlo con la massima concentrazione. Sono tutti a disposizione, ad eccezione di Erbini operato in settimana. I ragazzi hanno lavorato bene - ha proseguito Catalano - speriamo di disputare una buona partita. Vedo voglia e determinazione nel gruppo - ha concluso Catalano - sono consapevoli che occorre dare qualcosa in più. Sono convinto che domani vedremo una Pro Favara diversa".