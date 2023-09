Pro Favara, domani il ritorno di Coppa a Caltanissetta: Catalano chiede una grande prestazione

Al termine dell'allenamento di rifinitura, l'allenatore della Pro Favara, Gaetano Catalano, ha parlato ai microfoni ufficiali della società. Domani il ritorno di Coppa Italia a Caltanissetta, contro la Nissa.

"Domenica scorsa abbiamo ottenuto un bel risultato dopo una prestazione di livello contro una squadra forte. Ma la qualificazione si gioca in 180 minuti. La Nissa ci metterà pressione - ha detto il tecnico - vorranno ribaltare il risultato ed ottenere qualificazione. Noi in settimana abbiamo lavorato bene, dal punto di vista tattico, atletico e mentale. Abbiamo un organico di giocatori di qualità e siamo a buon punto con i carichi di lavoro prestagionali. Domani sarà una bella gara tra due fortissime squadre - ha concluso Catalano - noi vogliamo continuare il cammino in Coppa Italia e regalare la qualificazione a società e tifosi che ci stanno sempre accanto facendoci sentire il loro sostegno".