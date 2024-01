Pro Favara, Catalano orgoglioso dei suoi ragazzi: "Sono stati straordinari, vittoria preziosa"

Un successo fondamentale, che riapre tutto in vetta: la Pro Favara, ieri pomeriggio, ha battuto la Nissa al Tomaselli. Una vittoria che alimenta il sogno gialloblù, visto che adesso la distanza dalla capolista è di soli tre punti. Una vittoria in rimonta, che ha lasciato completamente soddisfatto il tecnico Gaetano Catalano.

"Sono orgoglioso dei miei ragazzi - ha esordito l'allenatore gialloblù ai microfoni della pagina ufficiale del club - hanno fatto una partita straordinaria. Mi stanno regalando grandi soddisfazioni. Sapevamo quanto fosse difficile al Tomaselli, siamo andati subito sotto e non è stato facile. Poi dopo il pari abbiamo creato altre situazioni interessanti, alla fine potevamo anche trovare il terzo gol. Abbiamo rischiato poco, siamo riusciti a controllare le loro azioni offensive. Questa vittoria è fondamentale, ci dà grande consapevolezza dei nostri mezzi: abbiamo ridotto il gap tra noi e loro, la strada è ancora lunga ma non dobbiamo avere nessun rimpianto. L'obiettivo è vincere più partite da qui alla fine -ha concluso Catalano - noi volevamo riaprire il campionato: non ci siamo mai nascosti, sei punti di distacco erano troppi. Adesso ci rifacciamo sotto, loro erano imbattuti da inizio stagione: ribaltare la gara qui non era affatto facile".