Pro Favara, Catalano elogia la compattezza della squadra: “Abbiamo saputo soffrire”

"Conoscevamo le difficoltà del match, loro volevano ribaltare il risultato dell'andata: mi è piaciuta la compattezza della squadra".

Gaetano Catalano, allenatore della Pro Favara, ha commentato così la sconfitta per 1-0 rimediata ieri a Caltanissetta contro la Nissa. Una sconfitta indolore, in virtù del doppio vantaggio dell'andata. La Pro Favara ha saputo soffrire e con caparbietà ha portato a casa la qualificazione.

"Era importante superare il turno - ha detto l'allenatore gialloblù - siamo molto contenti per questo passaggio. Dopo il loro gol ci siamo uniti ancora di più, cercando di coprire bene gli spazi e concedere poco ai loro attacchi. I ragazzi si sono sacrificati sino al triplice fischio, il loro atteggiamento è stato lodevole. Siamo pronti per l'inizio del campionato - ha precisato Catalano - sappiamo sarà un torneo complicato ma noi vogliamo recitare un ruolo importante. Proseguiremo con un lavoro efficace, i ragazzi sanno cosa vogliamo da questa stagione".