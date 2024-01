Licata, pesante sconfitta in trasferta: la Nuova Igea Virtus cala il poker

Non c'è storia allo stadio D'Alcontres Barone: i padroni di casa vincono 4-0, gialloblù mai in partita. Succede tutto nel primo tempo, quattro reti che non consentono attenuanti agli uomini di Pippo Romano