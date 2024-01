Pro Favara, grande impresa al Tomaselli: i gialloblù battono 2-1 la Nissa

Una grande impresa della Pro Favara, al Tomaselli di Caltanissetta: i gialloblù, nel big match contro la capolista, hanno battuto la Nissa 2-1. La squadra di Catalano, di fatto, ha riaperto il campionato: adesso la distanza dalla vetta è di solo tre punti. Un blitz di straordinaria importanza, che potrebbe davvero spostare l'inerzia del campionato dalla parte gialloblù.

Una prestazione brillante, nonostante il terribile avvio: dopo un minuto e qualche secondo la Nissa è avanti, grazie alla rete di Gueye. Disattenzione difensiva, la palla giunge al numero 9 in maglia bianca che da due passi non sbaglia.

La Pro Favara, però, reagisce subito provando ad imbastire azioni pericolose. Al 18' Vizzini serve, con un tiro cross, Retucci che in scivolata fa 1-1. Esplode il settore ospiti dedicato ai tifosi gialloblù. Sesto gol in campionato per l'attaccante della Pro Favara.

Il primo tempo termina sul parziale di 1-1: prima frazione equilibrata, bella reazione della Pro Favara dopo un avvio difficilissimo.

Nella ripresa la squadra di Catalano alza il baricentro e prova a mettere paura alla difesa dei padroni di casa. Al 74', sugli sviluppi di calcio piazzato battuto da Ficarrotta, il vantaggio gialloblù: è Lucarelli a firmare il sorpasso, al nono centro in campionato. Bravo l'attaccante a spingere in rete la palla e a battere per la seconda volta il portiere avversario. Grande festa nel settore ospiti della Pro Favara, tifosi in delirio per il vantaggio.

Nel finale la Nissa ci prova, la squadra di Terranova cerca anche con i cambi di ristabilire la parità ma la difesa della Pro Favara è impenetrabile. Un successo che, dunque, riapre i giochi nel girone A di Eccellenza.