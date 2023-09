Pro Favara, sconfitta indolore contro la Nissa: gialloblù al turno successivo di Coppa

Una sconfitta indolore, che non compromette il cammino in Coppa Italia: al Marco Tomaselli di Caltanissetta, la Pro Favara perde 1-0 contro la Nissa ma in virtù del 3-1 dell'andata accede al turno successivo.

La gara è stata decisa da un gol di Tripoli al 57'. Primo tempo equilibrato, con entrambe le formazioni piuttosto propositive: la Pro Favara, in particolare, ha creato diverse occasioni da rete con Garufo, Cannavò e Ficarrotta. La formazione di Catalano ha subito un po' il giro palla dei padroni di casa, bravi a gestire il fraseggio. Nel finale di primo tempo Pro Favara in dieci uomini, espulso La Piana per una gomitata su Pagano e gli allenatori Terranova e Catalano per le veementi proteste.

Nella ripresa gli uomini di Terranova hanno sbloccato il match con la rete di Tripoli al 57', appena subentrato a Guaye: il calciatore ha depositato la palla in rete dopo un preciso colpo di testa. Nella mezz'ora restante i giallorossi hanno intensificato il forcing ma la squadra di Catalano, in dieci, ha mantenuto il vantaggio nel computo dei 180 minuti. Una sconfitta, dunque, che non pesa nel cammino: i gialloblù vanno avanti nella competizione e accedono al turno successivo.