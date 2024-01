Licata, la felicità di Romano: "I ragazzi hanno giocato bene e con grande intensità"

"Sto ritrovando la mia squadra, sono soddisfatto: una prestazione importante contro un avversario di qualità".

Questo il commento a fine partita di Pippo Romano, tecnico del Licata: i gialloblù hanno dominato il match contro la Sancataldese, vincendo 2-0.

"Una prestazione soddisfacente - ha esordito il tecnico - finalmente ho rivisto le cose che eravamo abituati a fare in campo. Io parlo sempre del collettivo, del gruppo, non vado mai sui singoli. Adesso gestiremo le energie, visto il turno infrasettimanale. Poche chiacchiere, servono i fatti: oggi i ragazzi hanno fatto quello che dovevano fare. Abbiamo creato tanto, abbiamo avuto un fraseggio e un giro palla ottimi: buone trame di gioco, tante occasioni prodotte in area avversaria. Oggi è stato piacevole veder giocare la squadra, penso sia così anche per i tifosi. Serviva reagire dopo il momento negativo - ha concluso Romano - non c'erano le prestazioni e di conseguenza mancavano i risultati. Bisogna parlare poco e avere sempre un approccio importante alla gara".