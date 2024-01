Licata, seconda vittoria consecutiva: battuta 2-0 la Sancataldese

Il Licata di Pippo Romano batte al Saraceno di Ravanusa la Sancataldese: 2-0 il finale, grazie ad una bella doppietta di Calogero Minacori. Un successo prezioso, che fa salire i gialloblù a quota 33 punti.

Romano schiera i suoi con l’immancabile 3-5-2: Valenti; Pino, Calaiò, Orlando; Giannone, Currò, Murgia, Rotulo, Lanza; Saito, Minacori.

Sclafani risponde con un 3-4-1-2: Dolenti; Brumat, Calabrese, Parisi; Siino, Lo Nigro, Dampha, Catalano; Zerbo; Mazza, Varela.

Le squadre hanno una fase di studio reciproca sino al quarto d’ora, poi i padroni di casa iniziano a spingersi con continuità dalle parti di Dolenti. E infatti, al 19’, ecco il vantaggio gialloblù: è Calogero Minacori a porre fine all’equilibrio in campo e a far esultare il Saraceno. La manovra della squadra di Romano è fluida e precisa, la Sancataldese prova a reagire. Il primo tempo va in archivio con i padroni di casa meritatamente in vantaggio.

Nella ripresa il copione della gara non cambia, il Licata continua ad attaccare. Al 53’ è ancora Calogero Minacori a trovare la via del gol: il numero 11 batte per la seconda volta Dolenti.

Nel finale timidi tentativi degli ospiti di accorciare le distanze ma il reparto difensivo gialloblù tiene senza correre particolari rischi.