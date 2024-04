Licata, Rotulo sull'aritmetica salvezza: "Traguardo non scontato, potevamo fare meglio negli ultimi mesi"

"La salvezza non è mai scontata e quindi credo sia un traguardo comunque molto importante: dispiace, però, non aver raggiunto altri obiettivi come nella scorsa stagione. C'è rammarico ma siamo consapevoli che negli ultimi mesi non abbiamo fatto bene".

Riccardo Rotulo, centrocampista del Licata, al termine del match vinto dai gialloblù contro il Ragusa, ha tracciato un bilancio della stagione: oggi per lui una doppietta decisiva.

"Ho raggiunto il mio record personale di gol in una stagione che era di sei reti - ha esordito - ma c'è rammarico perchè potevamo e dovevamo fare di più nell'ultimo periodo. Speravamo di giocare i playoff, come nella scorsa stagione. L'obiettivo della salvezza, però, è comunque importante anche perchè non è affatto scontato in un girone come il nostro. Sicuramente abbiamo subito troppe rimonte, spesso nella ripresa di molte gare ci siamo fatti riprendere nonostante il vantaggio acquisito. Ci sono stati dei blackout - ha concluso - ma ne siamo assolutamente consapevoli. Credo sia stato un problema di approccio, dovevamo essere più concentrati. Dedico la mia doppietta, la prima in maglia gialloblù, alla mia ragazza e alla mia famiglia".