Licata, Romano amareggiato: “Approccio totalmente sbagliato”

"Non possiamo essere una partita bravi e l'altra giovani ed inesperti".

Così Pippo Romano analizza la pesante sconfitta del suo Licata contro la Nuova Igea Virtus: un 4-0 inappellabile, privo di attenuanti.

"Sapevamo che la gara poteva essere insidiosa - afferma Romano - e infatti abbiamo sbagliato totalmente l'approccio. Il nostro atteggiamento è stato assolutamente errato. Nelle precedenti due vittorie c'era stata la prestazione e avevamo concesso pochissimo, oggi troppe occasioni in favore degli avversari. La testa oggi non ha assistito le gambe, quando si va in campo così va tutto male. La nostra prestazione è stata nettamente al di sotto delle nostre potenzialità. Una gara un po' vergognosa - ha concluso il tecnico - però dobbiamo ripartire. Siamo a quattro punti dai playoff, vorremmo riconfermarci anche in questa stagione ".