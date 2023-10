“Favara Academy”, si presenta la squadra di terza categoria: madrina speciale la modella Asia Crapanzano

La formazione calcistica "Favara Academy", iscritta al campionato di calcio di terza categoria siciliana, sezione di Agrigento, per la stagione 2023/2024, sarà ufficialmente presentata sabato 28 ottobre alle 20,30. Alla serata parteciperà la modella favarese Asia Crapanzano, vincitrice di numerosi premi in concorsi regionali e nazionali, che sfilerà con le maglie della squadra. L’appuntamento è nella sala conferenze del Patronato Cinquemani in piazza Garibaldi.

Presente la dirigenza composta da Tonino Cusumano, Rosario Cinquemani, Salvatore Chiarenza, Giuseppe Cusumano e dei calciatori oltre ai numerosi sponsor. L’incontro sarà moderato da Maurizio Fallea con la collaborazione di Marco Cinquemani e Massimo Baldacchino.