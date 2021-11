Nuovo rinforzo sul mercato per l'Akragas: ingaggiato il centrocampista Gaetano Bellanca

Nuovo rinforzo di mercato per l'Akragas che continua così la sua campagna di rafforzamento della rosa. La società biancazzurra ha infatti comunicato l'ingaggio del centrocampista classe 2000 Giuseppe Bellanca.

Classe 2000, originario di Cianciana in provincia di Agrigento. Bellanca arriva dall'Accademia Pavese in Eccellenza. La scorsa stagione era alla Nissa e due stagioni fa ha militato in Serie D nelle fila del Roccella Jonica. La trattativa è stata portata avanti e conclusa brillantemente dal direttore sportivo Giuseppe Cammarata che regala così a mister Giuseppe Anastasi un altro giocatore di categoria per la già competitiva rosa akragantina. Gaetano Bellanca è cresciuto nel Settore Giovanile del Calcio Catania ed ha giocato in Serie D con le prestigiose maglie di Lecco, Chieri, Francavilla Calcio, Sanremese e Belluno. Bellanca (oggi ha svolto il suo primo allenamento con i nuovi compagni di squadra.