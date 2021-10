A Castellammare si ferma la corsa dell'Akragas: i biancazzurri perdono 3-2

Si ferma dopo tre successi consecutivi e quattro risultati utili di fila la corsa dell'Akragas che al Matranga di Castellammare perde a sorpresa 3-2 contro i padroni di casa, che si confermano come una delle rivelazioni del torneo. Per la squadra di Giuseppe Anastasi è la seconda sconfitta in campionato nonché la prima avvenuta sul campo.

Pensare che erano stati proprio i biancazzurri akragantini a sbloccare la partita al 33' grazie alla bella conclusione dalla distanza di Costantino cui è seguita la reazione dei padroni di casa che sono riusciti a pareggiare grazie al classico gol dell'ex firmato da Pirrone al 40'. Nella ripresa l'Akragas riparte con le marce alte trovando ancora una volta il vantaggio: la firma è quella di capitan Cipolla che al 55' sugli sviluppi di un corner prende il tempo alla difesa battendo di testa Di Paola.

La squadra di Anastasi prova ad aumentare il vantaggio ed ha una grande occasione per farlo quando Ferrigno viene abbattuto in area guadagnandosi un rigore: Costantino non trova la doppietta personale prendendo il palo. L'episodio cambia la storia del match con il Castellammare che prima pareggia al 70' su un altro rigore, considerato dubbio, poi trasformato da Cardinale, per poi rimontare definitivamente grazie al tocco vincente di Maltese all'81'. Una doccia fredda dunque per l'Akragas al termine di una partita giocata bene contro un avversario forte che alla fine si è saputo compattare riuscendo a prevalere.

In virtù di questo risultato il Castellammare sale a quota 16 punti raggiungendo assieme alla Nissa proprio l'Akragas che resta fermo e che perde il primato in virtù dei contestuali pareggi di Canicattì e Mazarese contro