Akragas, squadra al lavoro: domenica sfida contro il Siracusa

Nuova seduta di allenamento per i biancazzurri di mister Marco Coppa.

Allo stadio Esseneto di Agrigento l’Akragas prepara il derby siciliano di domenica prossima sul campo del quotato Siracusa.

Il Gigante, dopo la brutta sconfitta casalinga della scorsa domenica contro il San Luca, è chiamato ad una pronta reazione. I biancazzurri dovranno riscattarsi in campo dopo una prestazione deludente.

Del resto, nel post partita sia Coppa che Deni sono stati fin troppo chiari: non è ancora tempo di bilanci, non è ancora il momento di staccare la spina. Il tecnico si augura, così come la società, che la squadra possa tradurre in fatti le parole pronunciate.