Eccellenza: pari a reti bianche nel derby tra Pro Favara e Canicattì

Finisce a reti bianche il terzo incontro della stagione tra Pro Favara e Canicattì che si sono ritrovate nuovamente contro in campionato dopo il primo turno di Coppa Italia che allora vide prevalere i gialloblù nel doppio confronto. Al Bruccoleri la partita questa volta si è conclusa sullo 0-0 al termine di un incontro molto tirato con tanta intensità e poche occasioni da gol.

Nel primo tempo le due squadre si attaccano senza però riuscire a trovare affondi importanti: un trend che trova conferma anche nella ripresa. Il Canicattì ha una buona occasione con Caternicchia che di testa sugli sviluppi di un corner non riesce a trovare la porta. Nel tentativo di vincere la gara Bonfatto toglie Matera inserendo Gueye: proprio l'attaccante franco-senegalese trova la via del gol ma il suo tocco sotto porta viene annullato per posizione di fuorigioco.

Per i biancorossi è nel complesso un buon punto strappato su un campo difficile che consente loro di mantenere la testa della classifica del Girone A di Eccellenza a quota 17 punti in coabitazione con la Mazarese, fermata dalla Don Carlo Misilmeri sull'1-1. La Pro Favara resta invece a centro gruppo a quota dieci punti.