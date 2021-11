Casteltermini, si dimette mister Pino La Bianca

Il Casteltermini si accinge a cambiare allenatore. La società granata ha infatti annunciato che il tecnico Pino La Bianca ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni, che arrivano all'indomani della sconfitta per 3-0 in casa contro l'Enna arrivata appena tre giorni dopo la batosta nel derby contro l'Akragas. L'allenatore palermitano si congeda dalla panchina granata dopo due stagioni e mezzo disputate tra Promozione ed Eccellenza.

La Bianca lascia la squadra al quartultimo posto a quota cinque punti (frutto di una vittoria, due pareggi e cinque sconfitte) ancora comunque pienamente in corsa per l'obiettivo salvezza. La società ha voluto ringraziare il tecnico per il lavoro svolto: "La società accoglie con rammarico la decisione del Mister La Bianca - si legge nel comunicato - ma coglie l'occasione per ringraziarlo per la professionalità e l'impegno profusi in questi anni ed ancor più per i valori che ha saputo trasmettere. A lui vanno i migliori auguri per una vita piena di soddisfazioni sportive e non solo, con la speranza di rincontrarci presto".

Il Casteltermini è la quinta squadra che cambia guida tecnica dall'inizio del Girone A di Eccellenza nonché la seconda compagine agrigentina a farlo dopo la Pro Favara, che ha vissuto poche settimane fa una situazione simile con le dimissioni di mister Pensabene e l'arrivo di Tudisco dopo il breve interregno Fallea-Cocuzza.